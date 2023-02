Foss, Amata incontra i sindacati: “Entro il 10 febbraio il nuovo Cda”

L'assessore regionale al Turismo ha ricevuto i vertici regionali e aziendali di Cgil, Cisl, Uil e Fials

1' DI LETTURA

Entro il 10 febbraio verrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Foss, la Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. È questo l’impegno assunto dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, che stamane ha ricevuto in assessorato i vertici regionali e aziendali di categoria dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fials.



“Un incontro sereno e cordiale – sottolinea Amata – per comprendere le criticità croniche che attanagliano la Fondazione, ma soprattutto individuare le soluzioni che il Cda dovrà mettere in campo. In tal senso, sarà mia cura dare un preciso mandato al prossimo consiglio di amministrazione affinché periodicamente avvenga una verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati”.



Dei cinque componenti del Cda, due verranno nominati dall’assessore al Turismo e uno ciascuno dal presidente della Regione, dal sindaco di Palermo e dagli stessi lavoratori. Le procedure per la designazione dei componenti che saranno indicati dal Comune e dai dipendenti della Foss sono già state attivate.



“Avevo già assicurato – aggiunge il presidente della Regione Renato Schifani – la grande attenzione che il mio governo riserva alle problematiche della Fondazione, assumendo l’impegno di cercare soluzioni possibili, compatibilmente con le norme e con le risorse esistenti. L’interlocuzione avviata stamane dall’assessore Amata con i sindacati va in questa direzione e mira ad affrontare e risolvere in maniera concreta i problemi che affliggono una prestigiosa istituzione culturale che dà lustro al mondo artistico siciliano. Auspico che a breve i disagi e i motivi della protesta intrapresa dai lavoratori della Fondazione siano soltanto un lontano ricordo”.