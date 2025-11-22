 Fotovoltaico, emendamento di Pogliese: incentivi anche a Catania
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Fotovoltaico, emendamento di Pogliese: incentivi anche a Catania

L’obiettivo è il sostegno per la produzione del fotovoltaico nell’Ue
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

CATANIA – Il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di FdI nella Commissione Industria, ha presentato un emendamento alla manovra finanziaria. Inserito tra i pochi segnalati del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, è finalizzato a indirizzare gli incentivi della misura Transizione 5.0. A indirizzarli esclusivamente verso i pannelli fotovoltaici europei di altissima efficienza.

 “Nello specifico – spiega il senatore Pogliese – l’emendamento nasce dall’esigenza di tutelare le produzioni europee dalla concorrenza, spesso sleale, di altri paesi produttori extra UE. Quindi la proposta avanzata mira a incentivare la filiera fotovoltaica innovativa Europa che ha in Italia un centro di assoluto rilievo: la 3Sun a Catania”.

La giga factory più grande d’Europa

“Stiamo parlando della giga factory più  grande  d’Europa e di una realtà che è modello di innovazione e ricerca – prosegue -. Un insediamento industriale che è fiore all’occhiello dell’Etna Valley e che iniziò il suo percorso durante la mia sindaca tura”.

“Da qui l’assoluta necessità di sostenere questo tipo di produzioni e l’emendamento segnalato va nella direzione del sostegno a queste eccellenze produttive – conclude Pogliese – rafforzando il tessuto industriale della nostra Nazione”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI