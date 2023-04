Energia, Cuffaro: “Schifani lancia pietra nello stagno per muovere le acque”

L'intervento sul fotovoltaico del commissario regionale della Dc

“La presa di posizione del presidente Schifani sul fotovoltaico vuole essere una pietra lanciata nello stagno per muovere le acque e porre l’attenzione sul tema della produzione energetica e dei profitti dei fondi che stanno investendo in Sicilia”. Lo dice il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Credo che il Presidente abbia voluto significare come la Regione Siciliana non possa rimanere esclusa dalle royalties versate in produzione energetica anche come ristoro. Ed è chiaro che le imprese agricole che producono energia per utilizzo aziendale sono escluse dal versamento di ogni tipo di royalty, anzi vengono dalla Regione stimolate e supportate nella realizzazione di impianti. Non c’è nessun blocco delle istruttorie, ma solo la richiesta di un confronto produttivo col governo nazionale e con i fondi di investimento”, conclude.