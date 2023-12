Frammenti di architettura, a Noto torna “Urban Life Sicilia”

Durerà fino al 2 gennaio

NOTO (SIRACUSA) – Dal 16 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 la città di Noto ospiterà presso il Palazzo Nicolaci, la mostra “Frammenti di Architettura”, seconda edizione. Realizzata a cura di Puleo Architettura, con Mariagrazia Leonardi e Franco Porto di IN/ARCH Sicilia, l’Associazione Altera Domus, l’Istituto Nazionale di Architettura sezione Sicilia, l’Ordine degli Architetti PPC di Siracusa e l’ADI Associazione Design Italiano.

Urban Life

Urban Life raccoglie esperienze di design, fotografie di architettura e progettazione architettonica e del paesaggio urbano in Sicilia. Monitora lo status della produzione progettuale contemporanea attraverso una selezione di 18 progettisti, anche emergenti. Essi ne rappresentano pure nell’eterogeneità di approccio, le potenzialità per la creazione di spazi e luoghi di qualità. L’evento ospiterà la mostra itinerante “Il design in Sicilia? Utopia realizzata” coordinata dalla direzione dell’ADI Sicilia.

L’apertura

L’evento di apertura della mostra avrà inizio oggi 16 dicembre con i saluti istituzionali alle ore 18:00. A seguire introdurranno i lavori i curatori della mostra, Puleo Architettura con Mariagrazia Leonardi e Franco Porto e il presidente dell’Ordine degli Architetti di Siracusa Sonia Di Giacomo. Seguiranno degli interventi da parte di ADI che esporrà i contenuti delle opere di design esposte e di Gianluca Mollura di Mohd, che introdurrà le aziende partecipanti all’esposizione.

Successivamente esporranno i propri lavori gli architetti e i fotografi coinvolti nella mostra. Agli architetti partecipanti all’evento, previa iscrizione nell’apposita piattaforma del CNA, saranno riconosciuti 3 crediti valevoli come formazione ordinaria.

