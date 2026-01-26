Frana a Niscemi, Terrana (Udc): “Subito nuovi alloggi popolari”

Salita a 350 il numero degli sfollati

NISCEMI (CALTANISSETTA) – È salito a 350 il numero degli sfollati a Niscemi a causa della devastante frana che continua ad avanzare. Un bilancio drammatico che ha spinto l’On. Decio Terrana (Udc) a chiedere interventi immediati e strutturali.

“Siamo vicini alla comunità e ci attiveremo subito per i primi aiuti,” ha dichiarato Terrana. Il coordinatore dell’Udc Sicilia ha però sottolineato che l’emergenza richiede soluzioni a lungo termine: “Chiediamo al Governo di individuare un’area sicura per costruire nuovi alloggi di edilizia pubblica. Chi ha perso la casa a causa di questo evento inaudito merita stabilità e un futuro sicuro.”