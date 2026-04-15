I commenti dopo la notizia giunta da Gela

PALERMO – Tredici indagati per la frana di Niscemi e tra questi anche gli ultimi quattro presidenti della Regione. La prima reazione politica arriva dal fondatore di Controcorrente e deputato all’Ars Ismaele La Vardera. “Sono stato uno dei pochi a dire chiaramente che la frana di Niscemi potesse avere responsabilità della politica – dice -. Ora la magistratura dovrà accertare se sia così, ma i documenti che abbiamo diffuso, il Pai primo tra tutti, sono inequivocabili”.

La Vardera: “Chi ha sbagliato faccia i conti con la giustizia”

La Vardera poi prosegue: “Dopo che ho recuperato quel documento, la politica ha cominciato a scaricare la responsabilità a cascata e per fortuna la Procura è intervenuta. Ora chi ha sbagliato dovrà fare i conti con la giustizia. La posizione più grave a mio avviso è quella di Musumeci che oggi ricopre anche l’incarico di ministro, forse dovrebbe fare passo indietro”.

Bonelli: “Atto d’accusa alla politica”

Sugli sviluppi dell’inchiesta della procura di Gela interviene anche il deputato di Avs e leader di Europa verde Angelo Bonelli. “La notizia che tra gli indagati per la frana di Niscemi ci siano i presidenti della Regione siciliana che si sono succeduti dal 2010 al 2026 è un atto di accusa alla politica che, in questi decenni, ha dimenticato le vere priorità del Paese”, afferma. “Non è sciatteria, ma una grave incapacità da parte di chi ha governato, non investendo nella difesa dal rischio idrogeologico e affidando il destino delle persone alla sorte, come in una roulette russa”, aggiunge Bonelli.

“A Niscemi la frana e la sua pericolosità erano note da anni e, nonostante questo, non si è fatto nulla – ancora Bonelli -. A partire da chi ha avuto responsabilità dirette, come l’attuale ministro Musumeci, che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza. Giorgia Meloni lo ha voluto alla Protezione civile, un ministro che, da presidente di Regione ha approvato il condono edilizio e non è stato in grado di utilizzare i fondi del Pnrr per mettere in sicurezza Niscemi”.

E ancora: “Durante la gestione Musumeci-Schifani, su 1,2 miliardi di euro destinati al dissesto idrogeologico, solo 400 milioni sono stati utilizzati. Questo è il dato che racconta più di ogni parola il fallimento di una classe dirigente”. Secondo Bonelli “Musumeci e Schifani devono dimettersi, non per aver ricevuto un avviso di garanzia, ma perché si sono dimostrati inadeguati e incapaci di svolgere funzioni pubbliche così delicate”. Bonelli si rivolge infine alla premier Giorgia Meloni: “Come può essere ministro della Protezione civile chi, da presidente di Regione, aveva sul proprio tavolo una relazione che segnalava i gravi rischi della frana di Niscemi e non ha fatto nulla?”.

Falcone: “Solidale con Schifani e i tre ex presidenti”

“Abbiamo appreso con stupore dell’iscrizione nel registro degli indagati del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dei suoi predecessori, nell’inchiesta relativa alla frana di Niscemi. Senza entrare nel merito delle contestazioni e con il massimo rispetto del lavoro della magistratura, credo che il presidente Schifani, il ministro Musumeci e gli ex presidenti coinvolti sapranno dimostrare l’assenza di qualsiasi negligenza o omissione volontaria. Esprimo vicinanza umana e istituzionale, auspicando che il lavoro degli inquirenti possa procedere con rapidità e chiarezza, nell’interesse di tutti e soprattutto dei cittadini di Niscemi”. Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento europeo.

Di Paola (M5s): “La giustizia faccia il suo corso”

“Apprendiamo dalla stampa del fascicolo aperto per disastro colposo sulla frana di Niscemi dal procuratore di Gela. Ribadendo la nostra più completa fiducia nella magistratura, auspichiamo che la giustizia faccia presto il suo corso, facendo piena luce sui punti oscuri della vicenda. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi”. Lo afferma il coordinatore regionale del M5s all’Ars, Nuccio Di Paola.

Morfino (M5s): “Musumeci e Schifani si dimettano”

“A Niscemi non c’è solo una frana. C’è il risultato di anni di scelte sbagliate, di silenzi, di responsabilità mai assunte. Oggi emergono indagini che coinvolgono anche Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile, e Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia. E allora una domanda diventa inevitabile: dov’era chi doveva controllare mentre il territorio cedeva e i cittadini restavano esposti al rischio?”. Così in un post su Facebook la deputata siciliana Daniela Morfino, capogruppo M5s in commissione Ambiente.

“Qui non parliamo di fatalità, ma di prevenzione che non c’è stata, di interventi mai fatti, di un territorio lasciato solo – aggiunge -. Ed è sempre così. Finché non succede qualcosa, tutto viene rimandato. Poi, quando accade, si cercano giustificazioni. Ma i cittadini di Niscemi non hanno bisogno di giustificazioni. Hanno diritto alla sicurezza, a risposte, alla verità. Chi ha responsabilità istituzionali non può voltarsi dall’altra parte, né aspettare che sia la magistratura a fare chiarezza al posto della politica. Perché governare significa assumersi responsabilità, sempre, anche quando è scomodo. E oggi il punto è uno solo. Se emergono responsabilità, devono esserci conseguenze. Musumeci e Schifani si dimettano per rispetto di un territorio fragile, di una comunità che chiede ascolto, di chi vive ogni giorno con la paura che la terra, sotto i piedi, possa cedere ancora”.