Frana di Niscemi, l’elevato rischio per dissesto geomorfologico

Emerge dal decreto dell'autorità bacino del 2022

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il vincolo geologico R4, che indica una area di rischio molto elevato, a Niscemi, centro interessato dalla frana che ha sconvolto il paese, c’è dal 2007 con divieto assoluto di costruzione.

Nel 2019 la Regione siciliana aveva finanziato con 1,2 milioni di euro la stabilizzazione del versante ovest del centro abitato, rimasto isolato per la chiusura della strada provinciale 12 sempre a seguito di una frana. Sarebbero inoltre stati stanziati fondi della Protezione civile nazionali spesi per gli espropri e rimuovere e abbattere la case pericolanti.

Nelle mappe della Protezione civile regionale, l’ultima aggiornata quattro anni fa, la zona di Niscemi, colpita dalla frana con un fronte di 4 km e 1.500 persone sfollate, è classificata a rischio molto elevato di dissesto geomorfologico. L’area, inoltre, viene segnalata come “sito di attenzione” per il rischio idrogeologico. Nell’aggiornamento del 2022 il rischio geomorfologico in alcune zone della cittadina era stato elevato rispetto a quello codificato nel precedente piano di assetto idrogeologico (Pai), la procedura tecnica e normativa con cui le autorità di bacino modificano le mappe e le regole di sicurezza del territorio.

L’aggiornamento era stato fatto dopo le segnalazioni del Comune di Niscemi su fenomeni franosi risalenti al 2019 che si erano verificati in diverse zone, tra cui le strade provinciali 10 e 12, proprio quelle colpite dalla frana e ora impraticabili. Come emerge dal decreto di allora, quattro anni fa furono effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici per verificare crolli, smottamenti e fenomeni franosi segnalati dall’amministrazione comunale.