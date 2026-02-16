 Frana Niscemi, avviate le audizioni di persone informate sui fatti
Frana Niscemi, avviate le audizioni di persone informate sui fatti

Il procuratore Vella, insieme ai consulenti, ha condotto dei sopralluoghi
I pm della procura di Gela, da questa mattina, hanno iniziato le audizioni di persone informate sui fatti, in merito all’inchiesta avviata sulla frana di Niscemi (Caltanissetta).

Il procuratore capo Salvatore Vella e i pm del cosiddetto “pool frana” acquisiranno elementi ulteriori, attraverso questa attività. Chi viene ascoltato in questa fase, nel prosieguo del procedimento potrebbe essere chiamato a testimoniare, nell’eventuale dibattimento.

La scorsa settimana, Vella e il “pool frana”, insieme ai tre consulenti tecnici nominati e agli agenti di polizia, hanno condotto sopralluoghi e rilievi nelle aree del fronte frana e nella zona rossa di Niscemi. 

I cittadini di Niscemi, questa mattina, hanno ricevuto la visita da parte della premier Meloni che ha annunciato un decreto che metterà a disposizione della città 150 milioni di euro.

