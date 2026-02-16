Meloni torna a Niscemi, il sopralluogo e l’incontro con gli sfollati al Comune

La premier torna nell'Isola con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano

ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.

La premier è arrivata a Niscemi intorno alle 12, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa a Niscemi, ha incontrato un gruppo di sfollati nel Municipio.

Musumeci: strumentalizzazioni su Niscemi, io persona perbene

“Queste sono settimane alimentate particolarmente da una campagna di strumentalizzazione imbastite dai nostri avversari che vorrebbero demolire una, stavo per dire una delle poche, persone perbene che la politica italiana abbia avuto negli ultimi anni. Mi riferisco a Niscemi, alla frana. Io sarei il responsabile numero uno di quello che non si è fatto in 28 anni – ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci a margine di una evento a Roma -“.

“Quando tua nipote ti dice ‘nonno, ma io continuo a credere in te’ questa è una domanda che non avrei mai voluto ricevere da mia nipote che vive nell’orgoglio del nonno, persona perbene, onesta, scrupolosa e intransigente, dice mia nipote – aggiunge -. Quando io parlo con i miei nipoti, faccio un’analisi comparativa fra l’attività politica e l’attività del navigante. Quando ti imbarchi non sai che mare trovi, puoi trovare il mare calmo, i marosi con i quali devi necessariamente combattere. L’importante è tenere ferma la rotta e non smarrire la serenità”.

Il distretto produttivo degli agrumi chiede lo stato di calamità

“Le recenti avverse condizioni meteo hanno devastato intere aree agricole e distrutto gli agrumeti di tutto il territorio siciliano: dalla provincia di Catania a quelle di Siracusa e Ragusa e in maniera altrettanto drammatica, anche le province di Agrigento, Enna e Palermo”. Lo scrive il presidente del distretto produttivo agrumi di Sicilia, Giosuè Arcoria in una lettera al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sollecitando la dichiarazione, “subito, di stato di calamità” e il varo di “strumenti straordinari per sostenere le aziende”.

“I danni sono ingenti e diffusi per l’intero comparto agricolo siciliano – afferma Arcoria – e risultano particolarmente pesanti per il settore agrumicolo, colpito da cascola dei frutti e ammuffimento, che ha subito perdite stimate da un minimo del 40% fino al 100% della produzione in alcune zone, poiché la maggior parte degli agrumi era ancora sugli alberi al momento degli eventi calamitosi”.

“Alla luce della portata dei danni subiti – aggiunge Arcoria – le chiediamo di valutare, con estrema urgenza, la dichiarazione dello stato di calamità naturale richiesta dalla Regione Siciliana, al fine di attivare tutti gli strumenti straordinari di sostegno necessari a tutelare il tessuto produttivo agrumicolo del territorio. In particolare, le chiediamo di considerare misure quali il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie, la sospensione dei versamenti degli oneri previdenziali, nonché – conclude Arcoria – ulteriori interventi di supporto economico e finanziario indispensabili per garantire la sopravvivenza delle aziende agrumicole colpite”.