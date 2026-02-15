 Frana Niscemi, Faraone: "Dal governo annunci senza fatti"
Frana Niscemi, Faraone: "Dal governo annunci senza fatti"

"Si dice che il decreto del governo 'sta arrivando'. Ma quando?"
L'EMERGENZA
di
“A Niscemi la frana continua a mangiarsi pezzi di città. A Messina e Catania il ciclone Harry ha mangiato pezzi di economia. In mezzo c’è il governo Meloni. O meglio: il suo grande classico. L’attesa”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Davanti alle famiglie evacuate, ai negozi chiusi, alle disdette negli alberghi, agli stabilimenti balneari devastati, si dice che il decreto del governo ‘sta arrivando’. Ma quando? – aggiunge – È la politica dell’annuncio senza atto. Della conferenza stampa senza conseguenze. Se non si può fare tutto subito, si può almeno cominciare. Qui non si tratta di ‘sostenere oggi’ e basta ma di evitare che domani non resti più niente da sostenere. Un Paese serio, davanti a un’emergenza riconosciuta, mette i soldi e poi discute. Il governo fa il contrario: discute, discute, discute. E quando ha finito di discutere, spesso è troppo tardi”, conclude.

