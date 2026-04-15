Frana di Niscemi, la Procura: “Negli ultimi 20 anni non è stato fatto nulla”

Le parole del pm Salvatore Vella

PALERMO – “Abbiamo finora fatto un importante lavoro di squadra con la polizia e i consulenti che ci ha consentito di aver una visione molto più ampia di un fenomeno complesso che è ancora attivo”. Lo afferma il procuratore di Gela, Salvatore Vella, tracciando un primo bilancio dell’indagine che conta attualmente 13 indagati. “L’analisi dei documenti e delle sommarie informazioni fatta con l’aiuto degli esperti sono state utilissime”.

“L’inchiesta – ha spiegato Vella – si compone di tre fasi. Siamo ancora alla prima da cui emerge che dal 2010, anno di risoluzione del contratto con le ditte che avrebbero dovuto eseguire le opere di mitigazione del rischio frana, per cui erano stati stanziati 12 milioni, all’ultimo evento del gennaio sorso, nulla è stato fatto”.

Tra il 1997, anno della prima frana, e il 2009, quando della vicenda si è occupata la prefetta Giannola, si sono succedute diverse ordinanze della Presidenza del Consiglio.

Poi si riuscì a indire un bando di gara per interventi complessivi, ad avere un progetto esecutivo nel 2005, ad aggiudicare la gara per la realizzazione delle opere di mitigazione della frana e nel 2009 si sottoscrisse il contratto di appalto con l’Ati composta dalle ditte Comer costruzioni Meridionali spa e la Edil ter costruzioni srl.

Nel 2010 il contratto si risolse per gravi ritardi delle imprese, nel 2013 a contratto terminato si tentò una anomala transazione. “Poi fino al 2016 non si è fatto nulla se non confermare la risoluzione, cosa del tutto anomala visto che la risoluzione era avvenuta anni prima”, ha sottolineato Vella.