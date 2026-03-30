Frana sulla Statale 113 a Motta d’Affermo: traffico bloccato

Sul posto il personale Anas e le forze dell'ordine

MOTTA D’AFFERMO – Frana sulla Statale 113 all’altezza di Motta d’Affermo. Lo comunica l’Anas in una nota in cui spiega che si è resa necessaria la temporanea chiusura del traffico nel tratto interessato.

“A causa di una frana – si legge nel comunicato -, traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al km 158,800 all’altezza di Motta d’Affermo (Messina). La circolazione è al momento sospesa per effettuare la rimozione dei detriti sulla carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento”.