Il matrimonio e il trasferimento a Palermo

PALERMO- La certezza è il dolore. Quella piccola assemblea di persone in lacrime, oltre la striscia bianca e rossa che protegge gli accertamenti delle forze dell’ordine. In una macchina, poco più in là, c’è il corpo senza vita di Angelo Onorato, 54 anni, morto in circostanze ancora da verificare e trovato in via Ugo La Malfa. Onorato è, come è noto, marito dell’europarlamentare della Nuova Dc, Francesca Donato.

“Una grande storia d’amore”

Chi li conosceva descrive quella di Francesca e Angelo come “una grande storia d’amore”. “Vivevano in simbiosi – raccontano – ecco perché, quando lei non è riuscita a rintracciarlo, è scattato l’allarme, lui la metteva al corrente di tutti gli spostamenti anche minimi e le diceva se ritardava”.

Si erano sposati venticinque anni fa. Lei, nata ad Ancona, nelle Marche, si era trasferita a Palermo dove sono nati i figli. Ancora una volta, dalle voci di chi era accanto alla coppia viene fuori il ritratto di una famiglia unita da legami solidi.

L’incredulità degli amici

Gli amici sono comprensibilmente sconvolti. Scrive Milvia Averna su Facebook: “Sono incredula, fino a ieri al Circolo del tennis hai preso parte ad una festa, simpatico e allegro come sempre. Abbiamo scherzato sul gossip cittadino e oggi questa tragedia”.

Anche lui in politica

Dell’onorevole Francesca Donato, del suo passaggio dalla Lega all Dc, della sua posizione estremamente critica nei confronti del greenpass, durante la pandemia, si sa tutto. Anche Angelo Onorato aveva provato con la politica, candidandosi alle regionali, due anni fa, sempre con la Nuova Dc di Cuffaro. Non ce l’aveva fatta ed era tornato al suo lavoro di imprenditore.

Arriveranno delle indicazioni sul ‘giallo’ che sta scuotendo Palermo, intorno a un corpo senza vita rintracciato in viale Regione e bisognerà capire cosa è successo. L’unica certezza, intanto, è il dolore che si è tragicamente sovrapposto alle foto della felicità.