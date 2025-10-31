 Frane, gara per messa in sicurezza di Nasidi, frazione di Librizzi
Frane, gara per messa in sicurezza di una frazione di Librizzi

L'intervento a Nasidi
PROVINCIA DI MESSINA
PALERMO – La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori di consolidamento del terreno e di canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione della frazione Nasidi a Librizzi, nel Messinese.

L’intervento, finanziato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, consentirà di ripristinare la piena sicurezza di un versante particolarmente vulnerabile sotto il profilo geomorfologico. L’importo a base di gara è di 2,1 milioni di euro e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al prossimo 28 novembre. 

