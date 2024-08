“Frasi lesive a Tafuri”: imputazione per l’ex sindaco di Lampedusa

Frasi pronunciate nel corso di un comizio

AGRIGENTO – L’ex sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, dovrà rispondere della presunta diffamazione nei confronti di Gaetano Tafuri, già presidente dell’Ast e amministratore di Ast Aeroservizi, società che gestisce lo scalo aeroportuale dell’isola.

A deciderlo è stata il gip di Agrigento, Giuseppe Miceli, che ha dato il via libera all’imputazione coatta per il non più primo cittadino, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l’archiviazione. La vicenda riguarda le frasi pronunciate durante un comizio tenuto nel maggio del 2022 e trasmesso, contemporaneamente, in diretta su Facebook.

Per il gip le frasi “appaiono di per sé gravemente lesive dell’onore e del decoro del Tafuri”.