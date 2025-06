Fratelli d’Italia nel catanese, le adesioni di due amministratori locali

Si tratta di Simona Bernardo a Scordia e Nuccio Moschetti a Raddusa

CATANIA – Fratelli d’Italia consolida la sua presenza in provincia di Catania con l’adesione di due nuovi amministratori locali. Si tratta di Simona Bernardo, consigliera comunale a Scordia, e Nuccio Moschetti, neo assessore nel Comune di Raddusa. A darne notizia è il deputato regionale di FdI, Alessandro Porto, che sottolinea il rafforzamento del partito sul territorio.

“Presenza e consenso nel territori”

“Con l’ingresso di questi nuovi componenti si rafforzano la presenza e il consenso di Fratelli d’Italia nel territorio, un segno di un partito in costante crescita”, ha dichiarato Porto. Il deputato ha inoltre evidenziato come queste nuove adesioni siano “il frutto delle proposte di un partito che attrae coloro che credono nella politica come servizio alle proprie comunità”.

Soddisfazione e auguri di buon lavoro a Simona Bernardo e Nuccio Moschetti sono stati espressi anche dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alberto Cardillo, a testimonianza di un’espansione che mira a rafforzare la rappresentanza del partito nelle amministrazioni locali catanesi.