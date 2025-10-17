 Fratelli d'Italia, Galvagno: “Nessun dissidio con Schifani”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Fratelli d’Italia, Galvagno: “Nessun dissidio con Schifani”

Il presidente partecipa a "Patrioti in Comune"
CATANIA
di
1 min di lettura

CATANIA – “Ho incontrato il Presidente Schifani fino a ieri e non mi ha manifestato quel dissenso che ho letto sui giornali. Magari l’ha detto all’orecchio a qualcuno, però quando l’ho incontrato non mi ha per nulla manifestato quel genere di sentimento. Chiaramente in tutti i casi, le questioni personali non possono mai prevalere sulle questioni di buonsenso a livello territoriale”.

Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, a Catania per la giornata inaugurale della manifestazione di Fratelli d’Italia, ‘Patrioti in Comune’, rispondendo ai giornalisti in merito ai ‘rapporti’ con il Governatore Schifani.

“Fratelli d’Italia è rimasta compatta”

“Fratelli d’Italia, a differenza di tutti gli altri, lo dico da dirigente di partito, non da presidente dell’Assemblea – aggiunge – è rimasta compatta in aula per portare alla luce le norme che riguardavano gli Asacom, i disabili gravissimi, le esenzioni per i canoni irrigui e tanto altro che certamente rappresenta un punto di qualifica rispetto all’azione che stiamo portando avanti”.

Alla domanda se il centrodestra fosse unito in Sicilia Galvagno ha risposto: “Lo vedremo con la prossima sessione finanziaria, cercheremo di portare a casa un altro risultato con una finanziaria molto corposa che ci possiamo augurare sia veramente la sintesi di quelle che sono le esigenze del territorio”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI