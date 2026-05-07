Doppio dramma in Puglia

Due fratelli morti nel giro di poche ore, una terza sorella ricoverata d’urgenza e un’intera comunità sconvolta da una tragedia che ha colpito la famiglia Verdoscia. È accaduto a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove il doppio lutto ha lasciato il paese senza parole.

La prima vittima è Angelo Verdoscia, agricoltore di 50 anni. L’uomo era uscito dalla sua abitazione di via Ponchielli, dove viveva insieme alla madre, per raggiungere un bar della zona. Pochi istanti dopo si è improvvisamente accasciato al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso, a causarne la morte sarebbe stato un infarto improvviso.

Fratelli morti Puglia, la terza sorella in ospedale

Circa tre ore dopo è morta anche la sorella maggiore, Claudia Verdoscia, 62 anni. Secondo la ricostruzione, la donna avrebbe accusato un forte malore subito dopo aver appreso della morte del fratello. Anche in questo caso i soccorsi si sono rivelati inutili.

Nelle ore successive, la terza sorella si è sentita male. Sconvolta dal doppio lutto, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Perrino. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Il cordoglio della comunità

La famiglia Verdoscia è molto nota a San Donaci. I fratelli sono dieci e da anni rappresentano una realtà conosciuta all’interno della comunità locale. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore da amici, conoscenti e cittadini. La tragedia ha profondamente colpito l’intero paese. Anche l’amministrazione comunale ha espresso vicinanza ai familiari attraverso una nota ufficiale.

“La comunità è profondamente addolorata per quanto accaduto – si legge – Il dolore che li ha colpiti ha scosso l’intero paese, unendolo in un sentimento di sincera partecipazione e cordoglio. L’amministrazione comunale, insieme ai consiglieri e a tutti i dipendenti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, manifestando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza”.

Il Comune ha inoltre invitato la cittadinanza a partecipare alle esequie: “Si invita tutta la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari anche nel giorno dei funerali, testimoniando con rispetto e partecipazione il senso di comunità che contraddistingue San Donaci”.

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