Fratoianni: “Palermo non torni indietro, la destra oltre la decenza”

PALERMO – “Palermo non può tornare indietro in modo drammatico, non si piombi nella stagione in cui la politica è affare di pochi, interesse particolare contro interesse generale, accaparramento di risorse, costruzione del potere, filiera fuori da ogni idea di costruzione di uno spazio pubblico, di una comunità che vive e costruisce il suo futuro quotidianamente”. Lo ha detto in mattinata Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana arrivato nel capoluogo siciliano per sostenere la candidatura a sindaco di Franco Miceli, sostenuto da Pd, M5s, Sinistra Civica Ecologista e movimenti civici.

“Palermo in questi anni è cambiata – ha aggiunto – certo ci sono molti problemi ed è difficile quando ci si misura con il governo complesso, con la vita delle persone, ma Palermo è trasformata, è un città che guarda al mondo”. Poi Fratoianni attacca la parte avversaria in campo: “Oggi in questa città c’è una destra che in modo perfino esplicito e spudorato, va oltre il limite della decenza e si presenta alla città con l’obiettivo di restaurare una stagione fosca. Il futuro di questa città si fa costruendo l’innovazione nella valorizzazione di una svolta radicale immaginando di continuare ad investire sulla mobilità a misura di donna, di uomo, di anziano, di bambini”.

“Sinistra italiana è all’opposizione di questo governo insieme con i Verdi e con altre forze con cui stiamo dialogando in vista delle elezioni politiche, ma noi vogliamo costruire un’alleanza nel campo progressista, ecologista, di sinistra che abbia al centro le questioni sociali, la lotta per un salario più giusto, per la riduzione delle diseguaglianze, per la transizione ecologica”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana oggi a Palermo per sostenere la candidatura a sindaco di Franco Miceli. “Vogliamo costruire un’alleanza con il Movimento 5 stelle e con il Partito democratico – ha sottolineato – in grado di offrire al Paese una prospettiva di governo che abbia queste questioni al centro, pur nelle differenze che riguardano il sostegno al governo Draghi. Per esempio, sulla gestione di questa drammatica guerra in Ucraina ci sono differenze che nessuno nasconde”.

“Franco Miceli è una splendida e ottima figura non solo competente dal punto di vista della sua storia e delle sue esperienze, non solo nel mondo della politica ma anche nella sua professione con amore e passione per una città che fatica e spera. Franco Miceli è la figura giusta per dare a questa città il futuro che merita”. Lo ha detto in mattinata Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, al ‘Moltivolti’ di Palermo, a margine dell’incontro organizzato per sostenere la candidatura di Miceli. Presenti, tra gli altri, l’assessore comunale alla mobilità Giusto Catania, la portavoce regionale d Sinistra italiana Manuela Parrocchia e Massimo Castiglia, presidente della prima circoscrizione che insiste nel centro storico.