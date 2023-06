Frequenza, scopri a Catania ogni momento della giornata

1' DI LETTURA

COS’E’ FREQUENZA?

Scopriamolo insieme…

Tutto nasce nel 2016 da un progetto di Erminio Caruso, ragazzo catanese innamorato della sua città, ma soprattutto dell’arte culinaria.

La sua idea era creare un’ambiente informale al centro di Catania, dove rigenerarsi dopo lunghe passeggiate o mettere in pausa la routine giornaliera.

COSA OFFRE FREQUENZA?

Pensiamo proprio a tutto!

Infatti iniziamo a coccolarti dal mattino, tra il fruscio degli alberi della piazza, le melodie della Fiera di Catania “A Fera o Luni” e lo splendido sole Siculo che riscalda i cuori ogni giorno.

Non sei un tipo da colazione? Tranquillo ti aspettiamo per l’aperitivo con sfiziosi piatti di degustazione adatti, anche, a vegetariani e vegani.

Puoi venire in pausa pranzo, a cena e concludere la tua giornata con un cocktail, un buon calice di vino o una birra fresca.

La nostra cucina colora ogni istante della tua giornata con gustose, semplici ed uniche ricette.

Sai perché?

Ti sveliamo un segreto…

Abbiamo la fortuna di possedere il ricettario della madre di Erminio, “Mamma Pina”, dal quale prende il nome la nostra cucina: MammaPina!

Trattoria intima e confortevole dove ci si lascia travolgere dai profumi e il calore della nostra cucina.

Ci impegniamo tutti i giorni con un’accurata selezione di prodotti, principalmente siciliani, freschi e cotti sul momento.

MA DOVE SONO FREQUENZA E MAMMAPINA?

Ci troviamo a Catania in Via Andrea Viglia 7 con Mammapina che si congiunge in Piazza Sciuti 14 con Frequenza; incantevole piazza stile parigina collegata con la Via Etnea, Piazza Carlo Alberto, Via Pacini, Via Gemmellaro.

Insomma è proprio impossibile non trovarci e non venirci a trovare.

Se hai letto fino a qui ,forse, siamo riusciti a conquistare un po’ il tuo cuore…

E noi non vediamo l’ora di conoscerti…

Ti Aspettiamo!