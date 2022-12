Friscia: “Capodanno all’insegna di musica, divertimento e allegria” VIDEO

Il comico palermitano sarà il mattatore della serata

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutto pronto per la notte di San Silvestro. Palermo si appresta ad accogliere il 2023 con il concertone a piazza Politeama, presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo delle Aquile.

Lasciati alle spalle le restrizioni che vietavano gli assembramenti, dopo due anni torna la musica in piazza. A condurre la serata il comico, attore, e speaker radiofonico palermitano Sergio Friscia con Ylenia Totino. A partire dalle 20 sul palco si alterneranno vari musicisti siciliani: da Mario Incudine ad Alessio Bondì, alla Sicily Pop Orchestra ai giovani talenti emergenti come Bruna, Esdra e Kid Gamma per arrivare all’headliner Francesco Gabbani. Chiudono la serata gli Shakalab.

L’evento è organizzato da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata per Utopia Srls e Carmelo Galati per Associaziond Culturale Wilder in collaborazione con l’Assessorato alle Culture e il Comune di Palermo.