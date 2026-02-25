Un’indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla procura dorica, ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.
Frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro
L’operazione, denominata Cash Back, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro tra Italia ed estero.
Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.