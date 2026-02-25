 Frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro: 281 indagati in Italia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro: 281 indagati in Italia

Operazione della guardia di finanza
l'inchiesta
di
1 min di lettura

Un’indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla procura dorica, ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.

Frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro

L’operazione, denominata Cash Back, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro tra Italia ed estero.

Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI