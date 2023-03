Fronte progressista: fumata bianca su Abramo e programma

Trovata l'Intesa.

CATANIA – Fumata bianca nel fronte progressista: trovata l’intesa sul candidato sindaco di Catania. Pd, Sinistra Italia e Europa Verde, Movimento Cinquestelle e il Forum Civico Catania può hanno trovato la quadra su Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. E non solo. Nel corso del confronto, che si è svolto questa sera in città, le forze che nei mesi scorsi si erano sedute attorno ai tavoli progressisti hanno trovato un’intesa sulla squadra e sul programma (sintesi degli incontri di questi mesi). L’accordo prevede che il vice sindaco sarà espressione del M5S: Nuccio Di Paola, nelle prossime ore, riunirà i suoi per indicare il nome in ticket con Emiliano Abramo.

Alla riunione che ha suggellato l’intesa erano presenti il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, la segretaria provinciale del Pd Maria Grazia Leone, il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, il referente regionale del M5S Nuccio di Paola, la deputata regionale pentastellata Jose Marano, il segretario dei Verdi Mauro Mangano, Attilio Scuderi esponente del Forum Catania Può, Giolì Vindigni, Franco Faro e Maria Palazzolo.