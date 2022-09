Frosinone-Palermo, Brunori: “Siamo dispiaciuti, volevamo fare bene”

"Dobbiamo trovare al più presto una nostra identità"

L’attaccante del Palermo Matteo Brunori è intervenuto in mixed zone al termine della gara contro il Frosinone che ha visto uscire sconfitti i rosanero dal “Benito Stirpe” con il risultato finale di 1-0. Il centravanti e capitano dei siciliani ha dichiarato: “Siamo dispiaciuti, ci tenevamo a fare bene per la nostra gente. Era una partita molto sentita. L’atteggiamento è stato giusto, dobbiamo continuare a lavorare sugli errori. Siamo una squadra nuova ma dobbiamo trovare un’identità il prima possibile per dare continuità ai risultati. Noi in casa abbiamo dimostrato che siamo una squadra molto fastidiosa, ma dobbiamo portarlo anche in trasferta per prendere punti da tutte le parti. Adesso partiamo una settimana tutti insieme verso Manchester, così da conoscerci meglio anche con il mister. Lavoriamo comunque bene durante la settimana. Noi ci adattiamo a quello che chiede il mister ma poi dobbiamo portare i risultati in campo”.