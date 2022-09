Frosinone-Palermo, Grosso: “Complimenti ai rosanero”

"Abbiamo portato a casa un risultato meritato"

Nel post partita di Frosinone-Palermo, terminata 1-0 per i padroni di casa, l’allenatore dei ciociari Fabio Grosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Oggi abbiamo messo un grande cuore in campo e abbiamo portato a casa un risultato meritato. E’ stata una bella giornata, facciamo i complimenti agli avversari perché sono di qualità. In casa abbiamo un pubblico che ci sostiene e ci spinge: è bello ricambiare questo grande affetto. La classifica la guardo, quando sali scalini fa sempre piacere. Poi la contestualizzo, i campionati sono lunghi e tortuosi. Dobbiamo essere bravi a dare il peso giusto. I punti che abbiamo sono tanti ma meritati”.