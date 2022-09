Frosinone-Palermo 0-0: rosanero in campo allo “Stirpe” LIVE

La diretta testuale della sfida tra la squadra di Fabio Grosso e i rosanero

Sesta giornata del campionato di Serie B, quattro anni dopo la finale playoff ormai conosciuta come la partita dei “palloni in campo”. Frosinone e Palermo tornano ad affrontarsi allo stadio “Benito Stirpe” nel weekend che precede la sosta per le nazionali del campionato cadetto. Una sfida che mette in palio tre punti importanti, al Palermo per dare continuità, al Frosinone per riscattarsi da una sconfitta.

Di fronte, uno contro l’altro, ci saranno due ex compagni di squadra proprio in maglia rosanero: Eugenio Corini e Fabio Grosso, due allenatori giovani ma pieni di idee, che metteranno in campo il massimo per far esprimere al meglio la propria squadra. Con uno sguardo al mini ritiro di Manchester, che il Palermo svolgerà dal 20 al 24 settembre all’Etihad Campus, la sfida dello “Stirpe” sarà un match interessante da diversi punti di vista.

L’allenatore dei rosanero ha ormai confermato il 4-3-3 come modulo di riferimento. Nelle scelte individuali, per quanto riguarda la formazione titolare, sono 11 su 11 le conferme per i calciatori che sono scesi in campo nella sfida contro il Genoa del “Renzo Barbera”, vinta 1-0 grazie al gol di Brunori. Conferme che permettono di sottolineare un consolidamento tanto ricercato dallo stesso tecnico di Bagnolo Mella.

PRIMO TEMPO

Le squadre scendono in campo sul terreno di gioco dello stadio “Benito Stirpe”. Primo pallone del match affidato ai padroni di casa che attaccano da sinistra verso destra: l’arbitro fischia e inizia la gara. Al minuto 4 c’è la prima occasione per il Palermo con una palla persa a metà campo dal Frosinone. Segre serve subito in verticale Brunori che corre verso la porta avversaria, con una finta supera due difensori e viene fermato dall’uscita avventata di Turati sulle gambe del numero 9 rosanero. Viene chiesto il calcio di rigore a gran voce dalla squadra di Corini, ma per il direttore di gara è tutto regolare. I minuti successivi proseguono a un ritmo medio-alto, il Frosinone attacca e cerca di rendersi pericoloso sfruttando soprattutto le corsie laterali, il Palermo invece si difende chiudendo gli spazi e provando a far male in ripartenza. Al 12′ Lucioni, su cross da calcio d’angolo, colpisce la sfera di testa indirizzandola bene verso la porta di Pigliacelli, sulla linea di porta però c’è Brunori che riesce a spazzare via il pallone. A metà del primo tempo i ritmi si abbassano e le occasioni, da una parte e dall’altra, iniziano a venire meno.

FROSINONE: 22 Turati, 4 Kone, 5 Lucioni (cap.), 10 Caso, 11 Boloca, 16 Garritano, 20 Ravanelli, 24 Moro, 31 Sampirisi, 36 Mazzitelli, 99 Frabotta. A disposizione: 1 Loria, 8 Lulic, 9 Mulattieri, 19 Bocic, 21 Ciervo, 23 Kalaj, 25 Szyminski, 29 Cotali, 30 Monterisi, 41 Oliveri, 90 Borrelli, 94 Insigne. Allenatore: Grosso.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 28 Saric, 37 Mateju, 77 Elia. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Floriano, 19 Vido, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Giua (Olbia). Assistenti: Meli (Parma) – Peretti (Verona). Quarto Ufficiale: Carrione (Castellammare di Stabia). VAR: Guida (Torre Annunziata). AVAR: Sechi (Sassari).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Boloca.