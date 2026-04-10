Frosinone-Palermo, pari e rimpianti

Allo 'Stirpe' finisce uno a uno

Un ottimo Palermo lascia due punti, un palo e tanti rimpianti a Frosinone. Ranocchia pareggia il gol di Calò, quando non mancava molto alla fine. La serie A diretta si allontana. Pohjanpalo, nel primo tempo, ha colpito un palo clamoroso.

La cronaca

Un Palermo pimpante e senza timori si presente allo ‘Stirpe’ e gioca uno dei primi tempi migliori della stagione. In porta c’è Gomis, al posto dell’infortunato Joronen, e non sfigura. Ma è il ‘collega’ Palmisani al 21′ a strozzare l’urlo del gol a Ranocchia. A un minuto dalla fine del primo tempo, Pohjanpalo va vicinissimo al gol, colpendo il legno dopo una incertezza della difesa dei padroni di casa.

Un ottimo Palermo scende in campo anche nella ripresa. I rosanero sfiorano il colpaccio almeno per due volte, con Le Douaron e con Segre. Ma è il Frosinone a passare con uno splendido calcio punizione di Calò. Ranocchia pareggia con un colpo di biliardi. La sconfitta sarebbe stata inconcepibile.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò (89’Kone), Cichella ( 67’F. Gelli); Ghedjemis (79’ Fini), Raimondo (67’ Zilli), Kvernadze (89′ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri, Calvani, J. Gelli, J. Oyono, Vergani,Barcella. Allenatore: Alvini.

PALERMO (3-5-2): Gomis; Pierozzi (62’ Gyasi), Bani, Ceccaroni (75’ Vasic); Rui Modesto (46’ Peda), Segre, Ranocchia, Palumbo (83’ Giovane), Augello; Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Gomes, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Simone Sozza (Seregno).