Fuga di gas, esplode una bombola: diversi feriti

Risveglio non certo positivo questa mattina, domenica 16 ottobre, per i cittadini di Carignano, in provincia di Torino. Alle 7.20, in un appartamento di una palazzina di tre piani, in via Braida, si è verificata un’esplosione: a saltare per aria una bombola del gas alla quale era stato applicato un tubo non a norma, in maniera artigianale. L’alloggio, dove vive un anziano, è stato completamente sventrato.

Al momento sembrerebbero cinque i feriti, tra cui lo stesso anziano e i componenti del nucleo famigliare dell’appartamento adiacente. Tutti sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale di Moncalieri in ambulanza, accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco. A causa dello scoppio sono rimasti danneggiati anche tre appartamenti adiacenti. La palazzina al momento, in attesa di verifiche da parte dei vigili del fuoco, risulta inagibile.