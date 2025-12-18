Fuga di gas in un ristorante, due feriti gravi nel Siracusano

Sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SIRACUSA) – Un’esplosione causata, secondo la polizia, da una fuga di gas, ha ferito due persone e provocato danni ad un ristorante a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. Oggi era prevista l’inaugurazione del ristorante.

Secondo la ricostruzione della polizia, prima dell’apertura si stavano effettuando delle prove del forno. Un 38enne e una 31enne sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi sarebbero in gravi condizioni. Illeso un bimbo di 6 anni che si trovava nel ristorante. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.