 Fuga di gas in un ristorante, due feriti gravi nel Siracusano
Fuga di gas in un ristorante, due feriti gravi nel Siracusano

Sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro di Catania
PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SIRACUSA) – Un’esplosione causata, secondo la polizia, da una fuga di gas, ha ferito due persone e provocato danni ad un ristorante a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. Oggi era prevista l’inaugurazione del ristorante.

Secondo la ricostruzione della polizia, prima dell’apertura si stavano effettuando delle prove del forno. Un 38enne e una 31enne sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi sarebbero in gravi condizioni. Illeso un bimbo di 6 anni che si trovava nel ristorante. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

