 Fuga di gas a Termini Imerese: sospesi i lavori per la fibra
Le famiglie evacuate sono rientrate in casa
PALERMO – Sono tornate a casa solo a tarda sera le famiglie costrette a lasciare l’abitazione per una fuga di gas provocata durante i lavori della posa della fibra a Termini Imerese. Per tre volte le operazioni di scavo hanno provocato la rottura dei tubi del gas.

È successo negli ultimi giorni in via Guglielmo Marconi, in via Pietro Nenni e via Antonio Segni, in pieno centro urbano. In tutti e tre casi sono intervenuti i vigili del fuoco che per precauzione hanno fatto sgomberare le abitazioni.
Secondo quanto comunicato dagli uffici comunali, le rotture avrebbero potuto causare gravi conseguenze per l’incolumità di persone e cose. L’amministrazione comunale ha sospeso le operazioni di scavo effettuando un sopralluogo urgente congiunto.

“Ritenuto non ammissibile quanto accaduto – si legge in una nota a firma del dirigente del terzo settore Giuseppe Frangiamore e del geometra Giuseppe Sansone -, devono essere condotte tutte le verifiche preliminari agli scavi da parte delle società per verificare le condizioni delle aree di cantiere. In attesa del sopralluogo si invitano le imprese a sospendere immediatamente i lavori”. La nota è inviata a Open Fiber, FiberCop e Ultranet.

