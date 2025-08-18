Fuga in moto a Catania, due minorenni arrestati per droga

Erano senza casco, hanno cercato di scappare dalla Polizia

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due minorenni di 16 e 17 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di pattugliamento in viale San Teodoro, gli agenti hanno notato i due giovani a bordo di un motociclo, senza casco. Alla vista della volante, i ragazzi hanno tentato la fuga.

Il recupero della droga

L’inseguimento è proseguito per diverse centinaia di metri, fino al momento in cui i due sono stati raggiunti e bloccati. Durante la fuga, il passeggero si è disfatto di un involucro di alluminio: recuperato dagli agenti, conteneva cocaina.