 Fuga in moto a Catania, due minorenni arrestati per droga
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Fuga in moto a Catania, due minorenni arrestati per droga

Erano senza casco, hanno cercato di scappare dalla Polizia
IL CASO
di
1 min di lettura

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due minorenni di 16 e 17 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di pattugliamento in viale San Teodoro, gli agenti hanno notato i due giovani a bordo di un motociclo, senza casco. Alla vista della volante, i ragazzi hanno tentato la fuga.

Il recupero della droga

L’inseguimento è proseguito per diverse centinaia di metri, fino al momento in cui i due sono stati raggiunti e bloccati. Durante la fuga, il passeggero si è disfatto di un involucro di alluminio: recuperato dagli agenti, conteneva cocaina.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI