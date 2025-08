Fugge alla vista della polizia: 26enne arrestato con 12 dosi di marijuana

Il controllo in via Cardinale Dusmet

CATANIA – Passeggiava per le vie del centro con droga in tasca, ma alla vista della polizia ha tentato di fuggire. Un 26enne originario del Gambia, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con le dovute garanzie previste dal principio di presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

La fuga

L’episodio si è verificato nei pressi di via Cardinale Dusmet, in un’area trafficata e a poca distanza da un parco giochi per bambini. Durante un servizio di controllo del territorio, i motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno notato l’uomo mentre si allontanava frettolosamente alla vista della volante, tentando di evitare il controllo.

Fermato dagli agenti, il 26enne è apparso privo di documenti e visibilmente agitato. Durante l’identificazione, ha continuato a rovistare nervosamente nella tasca destra dei pantaloni. Il comportamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione.

La droga a Catania

Nella tasca è stata rinvenuta una busta di tabacco contenente 12 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 9 grammi. Lo stupefacente, già suddiviso in porzioni pronte per la vendita, è stato sequestrato e inviato per le analisi presso i laboratori della Polizia Scientifica.

L’uomo, già noto per precedenti legati alla droga, è stato accompagnato negli uffici della Scientifica per l’identificazione tramite fotosegnalamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.