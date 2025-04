Fuggono all’alt e aggrediscono gli agenti, arrestati dopo la fuga

Fermati due diciottenni

PALERMO – Due poliziotti feriti e due giovani arrestati. La violenza è esplosa ieri sera, venerdì 4 aprile, intorno alle 23:30 ad un posto di blocco in via San Lorenzo.

Due agenti del commissariato di zona sono stati aggrediti da due diciottenni residenti al Cep e a Boccadifalco.

Il ferito più grave ha riportato una frattura al setto nasale con una prognosi di 21 giorni. L’altro se l’è cavata con ferite superficiali guaribili in pochi giorni.

Ai due giovani vengono contestati i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il guidatore era senza patente, con l’auto sequestrata e senza assicurazione. Nell’abitacolo c’era una modica quantità di droga.

Quando hanno capito che la macchina stava finendo di nuovo sotto sequestro, inl due ragazzi sono risaliti in auto e sono fuggiti in direzione via Ugo La Malfa.

Lì sono stati bloccati da più volanti. Nel frattempo la sala operativa aveva lanciato l’allarme.

Fuori dall’auto i due ragazzi si sono scagliati contro gli agenti.