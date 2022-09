Fughe di gas dal Nordstream 1 e 2: Mosca accusata di sabotaggio

Il prezzo del gas alle stelle alla borsa di Amsterdam

‘Danni senza precedenti’, fughe di gas contemporanee su tre linee offshore stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2. ‘E’ impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino dell’infrastruttura’, comunica l’operatore della rete. Avvistate dall’esercito danese perdite nel mar Baltico.

I sismologi svedesi ritengono che le due esplosioni avvenute ieri nell’area, sono “molto probabilmente dovute a detonazioni”. Mosca è accusata di sabotaggio. La Commissione Ue precisa, “non c’è alcun impatto sulla sicurezza”. Vola il prezzo del gas ad Amsterdam.

L’Ue ritiene che le perdite di questa settimana da due gasdotti sottomarini tra Russia e Germania “non siano una coincidenza”, ma che si tratti di “un atto deliberato”, ha dichiarato l’Alto commissario per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell. Esprimendo “profonda preoccupazione” per le perdite di Nord Stream 1 e 2 e chiedendo un’indagine, Borrell ha dichiarato in un comunicato che “tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite sono il risultato di un atto deliberato”.