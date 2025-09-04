E' accaduto a ridosso della zona industriale

AIDONE (ENNA) – Fiamme e fumo denso in territorio di Aidone, nell’Ennese, dove oggi pomeriggio si è sviluppato un vasto incendio. Le fiamme, partite da un’area di sterpaglie nei pressi della zona industriale, si sono rapidamente estese fino a interessare una discarica di rifiuti, alimentando il rogo e rendendo le operazioni di spegnimento più complesse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre del distaccamento di Piazza Armerina, supportate da un’autobotte inviata dalla sede centrale di Enna. L’intervento è ancora in corso.

