Funerali degli operai: “Il lavoro deve nobilitare l’uomo non umiliarlo”

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Giuseppe Miraglia

PALERMO – “Ciao Giuseppe, ciao”. Un urlo ha rotto il silenzio all’estero dalla chiesa madre di San Cipirello, in provincia di Palermo, dove sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Miraglia, uno dei cinque operai morti a Casteldaccia impegnati nei lavori alla rete fognaria. In coincidenza con i funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Un lungo applauso ha atto seguito all’urlo, mentre amici e parenti accompagnavano il feretro in chiesa. Le esequie sono state celebrate dall’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, insieme a don Giuseppe Billeci e don Antonio Caruso.

“Il lavoro deve nobilitare l’uomo ma questo non lo deve umiliare e tutta la comunità cristiana ci dobbiamo tenere tutti per mano affinché queste cose non succedano più”, ha detto l’arcivescovo.

La funzione è stata seguita anche dal sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia e il sindaco di San Cipirello Vito Cannella. Tutti i negozianti hanno chiuso gli esercizi commerciali.

Questa mattina si è tenuto anche il funerale di Ignazio Giordano, un altro degli operai morto nell’incidente sul lavoro.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, si è verificata un’altra tragedia sul lavoro. L’incidente si è verificato a Salemi, a perdere la vita è stato un operaio di 33 anni.

Lunedì 13 maggio alle ore 16 saranno celebrati anche i funerali di Roberto Ranieri ad Alcamo nella chiesa Anime Sante. Le esequie della quinta vittima, Giuseppe La Barbera, si terranno sempre lunedì prossimo alle 10 nella chiesa del Carmine maggiore, in piazza del Carmine a Palermo.

Mentre si trova ancora in ospedale Domenico Viola, l’operaio scampato alla tragedia.

Per la giornata di lunedì è stato indetto il lutto cittadino in tutti i comuni della Città metropolitana di Palermo. A firmare il decreto è stato il sindaco metropolitano Roberto Lagalla, che ha invitato le scuole superiori del Palermitano a promuovere momenti di riflessione e di approfondimento sul tema della sicurezza sul lavoro.