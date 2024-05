Tragedia sul lavoro a Salemi: operaio precipita dalla pala eolica e muore

Un volo di trenta metri che non ha lasciato scampo

SALEMI (TRAPANI) – Ancora un operaio morto sul lavoro, Carpinelli Giovanni di 33 anni originario di Benevento. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, a Salemi, comune della provincia di Trapani, in contrada San Nicola, di uno dei più grandi parchi eolici della Sicilia.

L’operaio 33enne stava lavorando in una pala eolica ed è precipitato da 30 metri ed è morto. L’uomo, un tecnico specializzato, stava lavorando all’interno della pala eolica ed era imbracato, ma nonostante questo è precipitato.

I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo, ma le operazioni non si stanno rivelando facili perché il corpo dopo la caduta si fermato a un’altezza di circa 48 metri. Sul posto è presente personale del 118. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno della Procura di Marsala.

Lo scorso lunedì a Casteldaccia un’altra tragedia sul lavoro, che ha causato la morte di 5 operai.

Foti: “Ennesima tragedia”

“Abbiamo saputo che si tratta di un metalmeccanico che lavorava alla turbina di una pala eolica del parco di Salemi che ha in gestione la multinazionale Vestas. Al momento non sappiamo se si tratta di un operaio diretto o di un lavoratore di una ditta in subappalto”. Così Francesco Foti, segretario dei metalmeccanici della Fiom siciliana

“Resta il fatto che una tuta blu ha perso la vita, ed è l’ennesima tragedia che si consuma nel giro di pochi giorni in Sicilia – ha aggiunto Foti -. Chiediamo alle istituzioni un pacchetto urgente di leggi che impongano a tutte le imprese il rispetto delle norme di sicurezza e, soprattutto, la formazione continua per tutti i lavorati che svolgono attività ad alto rischio”.

Barbagallo: “Adesso basta, garantire la sicurezza”

“Un altro morto di lavoro in Sicilia. Ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia e questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi. Come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

IN AGGIORNAMENTO