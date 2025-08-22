Stavano sorpassando a destra altre auto, ma c'era la Stradale

CATANIA – Nella tangenziale di Catania sono stati individuati dagli agenti della Polstrada di Randazzo due automobilisti che, per bypassare le altre auto in coda, stavano transitando nella corsia di emergenza. I due “furbetti” sono stati fermati e dai controlli è emerso che nessuno dei due si trovasse nei casi previsti dal Codice della Strada per l’utilizzo della corsia d’emergenza. Pertanto, dopo l’identificazione dei conducenti indisciplinati, si è proceduto al ritiro della patente con la pena accessoria della decurtazione di 10 punti dalle patenti.

Un’attività mirata è stata effettuata per verificare eventuali casi di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’ausilio degli specialisti del personale sanitario della Questura. Sono stati effettuati diversi test tramite i cosiddetti “precursori” e, a riguardo, sono state elevate sanzioni per infrazioni alle norme del Codice della strada. Ulteriori azioni di controllo sono state già programmate per i prossimi giorni, ad ampio raggio, in tutta la rete stradale catanese.

L’intensificazione dei controlli

L’operazione rientra nei controlli della Stradale intensificati sulle principali arterie stradali e sugli snodi autostradali nei giorni di particolare afflusso di veicoli per via degli spostamenti legati alla stagione estiva. La capillare azione di pattugliamento del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” sta consentendo di prevenire e contrastare efficacemente tutte quelle condotte contrarie al Codice della Strada, in modo da assicurare la sicurezza e l’incolumità di cittadini e turisti, nonché la fluidità del traffico veicolare in tangenziale come in autostrada.

A riguardo, il distaccamento della Polstrada di Randazzo ha effettuato un’articolata di controllo negli ultimi giorni, che hanno fatto registrare un significativo incremento di spostamenti. In particolare, sono stati effettuati servizi di controllo della velocità e dell’uso dei cellulari alla guida che costituiscono le più diffuse cause di incidenti stradali.