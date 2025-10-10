 Furgone in fiamme sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo a Carini
Furgone in fiamme sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo

Lunghe code in direzione Trapani all'altezza di Carini. Disagi per raggiungere l'aeroporto
PALERMO – Un furgone in fiamme sulla autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nella zona di Carini. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Si sono formate lunghe code e il traffico in direzione dell’aeroporto è bloccato.

“La chiusura del tratto è durata complessivamente 10 minuti – si legge in una nota dell’Anas -. Il personale ha messo in sicurezza l’area per consentire ai vigili del fuoco di effettuare tutte le operazioni necessarie a spegnere il mezzo che aveva preso fuoco. Da quel momento in poi il furgone in avaria è rimasto sulla corsia di marcia con i veicoli che hanno transitato sulla corsia di sorpasso. Dopo la rimozione del furgone la corsia di marcia è stata riaperta”.

