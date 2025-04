Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò

BELPASSO (CATANIA) Pauroso incidente stradale, la notte scorsa, sulla Strada Provinciale 229/I, l’arteria che si trova alle spalle del centro commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso.

Il conducente di un furgone cassonato, all’altezza del passaggio a livello dismesso, dopo avere perso il controllo, è andato a finire a cavallo del guardrail centrale. Per fortuna è rimasto illeso. Fortemente danneggiato invece il furgone.

Il furgone schiantato e i Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza il mezzo e i Carabinieri della Compagnia di Paternò, per la gestione della circolazione stradale. Il tratto di strada interessato dall’incidente infatti è rimasto chiuso per gran parte della notte e riaperto solo dopo la rimozione del mezzo.