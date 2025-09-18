Furti a Palermo e a Cefalù, tre arresti dei carabinieri

Gli interventi dei militari

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo in due diversi interventi hanno arrestato tre palermitani di età compresa tra i 31 ed i 36 anni per furto aggravato. In via Brasca, i militari della stazione di Villagrazia di Palermo, in seguito a una segnalazione al 112, sono riusciti ad intercettare alla guida di uno scooter rubato un pregiudicato di 32 anni.

Dagli accertamenti effettuati è stato ricostruito che la moto era stata rubata poco prima nel parcheggio di un centro commerciale di via Pecoraino. L’uomo è stato arrestato mentre lo scooter è stato restituito al proprietario. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato al 32enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A Cefalù i militari hanno sorpreso sulla Statale due uomini di 31 e 36 anni, di Ficarazzi, nei pressi di un furgone parcheggiato vicino a un’azienda agricola. I due, con l’ausilio di una gru istallata sul furgone, hanno tentato di asportare un trasformatore di energia dal valore stimato di circa 4.000 euro. Il gip ha convalidato gli arresti e applicato a entrambi la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi.