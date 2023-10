Ruba in tre negozi all’aeroporto di Catania prima del volo, denunciata

La donna si stava imbarcando sull'aereo per Perugia

1' DI LETTURA

CATANIA – Furti all’aeroporto di Catania: la Polizia di Stato in servizio nello scalo di Fontanarossa ha denunciato per furto aggravato una donna accusata di aver compiuto, prima di imbarcarsi su un volo per Perugia, tre furti in tre distinti negozi dello scalo aereo.

Furti all’aeroporto di Catania: gli oggetti rubati

Oggetto dei furti sono stati un paio di occhiali, due confezioni di dolciumi e sei confezioni di cosmetici. La donna, individuata dagli agenti dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, è stata bloccata al gate d’imbarco.

Agli agenti ha negato tutto ma durante una perquisizione i poliziotti hanno trovato gli oggetti rubati, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.