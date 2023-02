Furti di auto, blitz della Polizia: in manette 10 catanesi

L'operazione è iniziata nel febbraio 2022

1' DI LETTURA

ENNA – Per la polizia, erano specializzati nel furto di Fiat 500L, Fiat 500X, Fiat Panda, Alfa Romeo Giulietta e JEEP Compasse, in grado di rubarle in modo scientifico e professionale sia in pieno giorno che di notte, riuscendo in pochissimo tempo ad aprire le vetture, metterle in moto e scappare via a bordo del mezzo rubato.

Per questo adesso la Squadra Mobile di Enna ha arrestato 10 persone. Sono tutti catanesi e tutti accusati a vario titolo di furto. Complessivamente i colpi accertati sono diciannove, in cinque province della zona centro-orientale della Sicilia da febbraio ad aprile del 2022: in un’occasione, gli uomini della Squadra Mobile di Enna hanno anche intercettato, nel casello di San Gregorio, una Jeep rubata a Taormina circa mezz’ora prima, al momento guidata da uno degli indagati. L’auto è stata poi restituita al proprietario.

I furti di auto

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Enna ha avuto inizio la metà del mese di febbraio dello scorso anno quando in provincia si era manifestata una ripresa dei furti di auto. In questo modo è stata scoperta l’esistenza di due distinti gruppi criminali che agivano in trasferta.

Le esigenze cautelari che hanno portato all’ordinanza, anche se si tratta solo di obblighi di dimora, riguardano “il significativo numero di delitti commessi all’interno di un ampio arco temporale”; l’aver agito “su vasta scala” e con un’organizzazione metodica. Il questore Corrado Basile ha espresso soddisfazione, specificando l’immediata risposta a un odioso reato percepito dal cittadino come una arrogante ed ingiusta intrusione nella propria sfera privata. L’indagine, per la sua valenza extra-provinciale, svolta sotto il coordinamento della Procura di Enna, si è avvalsa della collaborazione di gran parte delle Questure della Sicilia.