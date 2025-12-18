 Furti con scasso a Palermo: colpiti un panifico ed una pasticceria
Furti con scasso a Palermo: presi di mira un panifico ed una pasticceria

Uno dei malviventi si è fatto male lasciando tracce di sangue
L'EMERGENZA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il panificio Pirrotta e la pasticceria Delice sono stati presi di mira dai ladri in via Terrasanta, a Palermo.

Sfondata la vetrina del panificio con un oggetto di metallo, qualcuno dei malviventi si è fatto male, lasciando tracce di sangue. I ladri hanno cercato di portare via il registratore di cassa, ma non hanno trovato soldi.

Danni anche alla pasticceria, dove è stata utilizzata la stessa tecnica e hanno portato via un magro bottino.

Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla scientifica. Dalle immagini di videosorveglianza sembra che gli autori dei due furti siano molto giovani.

