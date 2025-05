L'amministrazione ha presentato denuncia ai carabinieri

MISILMERI (PALERMO) – Quaranta tombe sono state danneggiate nel cimitero di Misilmeri, nel Palermitano. Distrutte le lapidi e rubati i vasi in rame e in marmo. Portati via anche crocifissi e piccole statue.

L’amministrazione guidata da Rosario Rizzolo ha presentato denuncia ai carabinieri. “Gesti che non si possono qualificare”, dice il sindaco.