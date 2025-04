Un 21enne era stato coinvolto in un pericoloso inseguimento

CATANIA – La Polizia ha individuato e denunciato due catanesi di 21 e 35 anni per ricettazione in concorso. Il più giovane è stato denunciato dai poliziotti delle volanti anche per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I due sono stati scoperti durante un servizio di controllo.

I poliziotti hanno notato un’auto rubata in via Sosio, a due passi da corso Indipendenza. Hanno avviato la procedura per restituirla al proprietario ma nel frattempo hanno svolto un’indagine e scoperto chi era stata a guidarla, grazie alle videocamere della zona.

Con l’auto rubata a tutta velocità

Due giovani. Erano stati intercettati assieme dalla polizia appena due giorni prima. Il 21enne peraltro è accusato di aver cercato di seminare la polizia scappando in macchina a tutta velocità, raggiungendo i 140 all’ora in pieno centro.

Durante la fuga, aveva perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro una macchina in sosta. Ma non si era dato per vinto. Dopo aver inserito la retromarcia, scaraventando la sua auto contro la volante della Polizia mentre, gli agenti stavano scendendo nel tentativo di bloccarlo.

Dopo il furto, zigzag in via Felice Fontana

La corsa è poi proseguita con uno zig-zag tra le auto in direzione via Felice Fontana. Il giovane era poi sceso dall’auto che era stata abbandonata nel quartiere Monte Po, riuscendo a dileguarsi tra le vie del quartiere. L’auto era stata recuperata dai poliziotti. Risultava rubata a Bronte. Anche quel mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.