Furti nei vigneti del Calatino, controlli straordinari dei Carabinieri

Pattugliamenti a Mazzarrone, Licodia e Granieri

CATANIA – Con l’inizio della stagione della raccolta dell’uva da tavola nei territori di Mazzarrone, Licodia Eubea e nella frazione di Granieri (Caltagirone), i Carabinieri intensificano i controlli contro i furti nei vigneti, fenomeno in crescita che danneggia gravemente le aziende agricole locali.

Le zone sorvegliate e i primi risultati

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha attivato un piano di sorveglianza straordinario con pattuglie giornaliere della Compagnia di Caltagirone, supportate dai militari del 12° Reggimento “Sicilia”. L’attenzione è rivolta in particolare alle contrade di Sciri Sotto e Giurfo (Licodia Eubea), Bongiovanni e Piano Pancari (Mazzarrone), dove sono stati già rinvenuti veicoli carichi di uva trafugata.

In assenza di tracciabilità, l’uva sequestrata non può essere reimmessa sul mercato e viene distrutta, poiché non è possibile verificare l’eventuale presenza di residui da trattamenti fitosanitari.

L’appello

I Carabinieri invitano i cittadini a non acquistare uva da tavola da venditori ambulanti non autorizzati, poiché alimentano il mercato illecito e mettono a rischio la salute dei consumatori. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire legalità e sicurezza a tutela degli imprenditori agricoli e del lavoro onesto.