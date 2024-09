Catania, prova a rubare un’auto ma il proprietario lo insegue: arrestato

Il 39enne ha cercato di rubare anche un secondo mezzo

CATANIA – Ruba un’auto e il proprietario, dopo aver chiamato la Polizia, la ritrova a poca distanza. È successo in via Zurria, nel quartiere di San Cristoforo. Dopo il ritrovamento il proprietario dell’auto ha inseguito un uomo di 39 anni, che riteneva autore del furto, gridando “È lui” ai poliziotti intervenuti nel frattempo.

Il furto d’auto

Il proprietario ha ritrovato l’auto in via Stella Polare, sempre nel quartiere di San Cristoforo. La Polizia ha accertato che il 39enne indicato dal proprietario, dopo aver abbandonato l’auto rubata, si è introdotto all’interno di un’altra auto in via Plebiscito dopo averne forzato la portiera e ha forzato il blocco accensione nel tentativo di asportarla.

Il proprietario del veicolo ha formalizzato una denuncia presso gli Uffici di Polizia. Il 39enne è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del pm di turno, è stato posto ai domiciliari.