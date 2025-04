Ruba il cellulare a un uomo addormentato alla fermata del bus

Il 49enne trovato grazie alle videocamere di sorveglianza

CATANIA – Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia di Catania per furto aggravato. Avrebbe approfittato di un momento di sonno di un pendolare straniero di 34 anni per sottrargli il telefono cellulare mentre aspettava l’autobus in via Secchi.

La vittima, in attesa del mezzo che lo avrebbe portato nel siracusano, si era appisolata per qualche minuto alla fermata. Al suo risveglio, si è accorto immediatamente del furto e ha tentato di inseguire il ladro, che però è riuscito a dileguarsi rapidamente tra le vie del quartiere.

Denuncia e indagini

Il giorno seguente il 34enne si è recato negli uffici del Commissariato ‘Borgo-Ognina’ per sporgere denuncia, raccontando l’accaduto e fornendo una descrizione dettagliata del ladro. Gli agenti hanno subito allertato i colleghi del Commissariato di Nesima, competenti per la zona del furto, che hanno avviato le indagini.

Grazie a un’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in via Secchi, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Nesima sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto e a identificare il presunto autore del reato nel 49enne. L’uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato.