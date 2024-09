Catania, ruba un profumo e si rifugia in una chiesa: denunciata

La taccheggiatrice scoperta grazie alle immagini video

CATANIA – Furto a Catania: in una profumeria del centro una 30enne ha rubato un profumo francese. I dipendenti si sono subito accorti del taccheggio ed hanno chiamato i Carabinieri, che hanno bloccato la donna, che aveva tentato di nascondersi prima in un altro negozio, poi in una chiesa.

Invitata a uscire dal luogo di culto, la donna ha mostrato la sua borsa vuota perché aveva nascosto il profumo dentro l’altro negozio. ‘Incastrata’ dalle immagini del sistema di videosorveglianza della profumeria, la taccheggiatrice è stata denunciata per furto aggravato.